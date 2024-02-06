Detroit Pistons'ın, eski oyuncusu Tobias Harris'e ilgisini sürdürdüğü iddia edildi.



The Athletic'ten James L. Edwards III, Pistons'ın, 2016-18 yılları arasında kadrosunda yer almış olan Harris'e ilgisini sürdürdüğünü belirtti.



Şu anda Philadelphia 76ers forması giyen 31 yaşındaki Harris'in Detroit'le kişisel bağlantıları olduğu ve Pistons'ın yönetimindeki ve antrenör kadrosundaki önemli isimlerle ilişkilerini sürdürdüğü bildirildi.



Harris, bu sezon Sixers formasıyla maç başına 34 dakikada 17,9 sayı, 6 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalıyor.



