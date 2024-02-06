Pistons, eski oyuncusu Tobias Harris'i gözüne kestirdi

Detroit Pistons'ın, eski oyuncusu Tobias Harris'e ilgisini sürdürdüğü iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Pistons, eski oyuncusu Tobias Harris'i gözüne kestirdi
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06 Şubat 2024 14:29
Son güncelleme 06 Şubat 2024 14:41
Detroit Pistons'ın, eski oyuncusu Tobias Harris'e ilgisini sürdürdüğü iddia edildi.

The Athletic'ten James L. Edwards III, Pistons'ın, 2016-18 yılları arasında kadrosunda yer almış olan Harris'e ilgisini sürdürdüğünü belirtti.

Şu anda Philadelphia 76ers forması giyen 31 yaşındaki Harris'in Detroit'le kişisel bağlantıları olduğu ve Pistons'ın yönetimindeki ve antrenör kadrosundaki önemli isimlerle ilişkilerini sürdürdüğü bildirildi.

Harris, bu sezon Sixers formasıyla maç başına 34 dakikada 17,9 sayı, 6 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalıyor.

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