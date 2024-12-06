Pioli'den Talisca açıklaması!

Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Anderson Talisca'yı teknik bir karardan dolayı kadroya almadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pioli'den Talisca açıklaması!
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06 Aralık 2024 22:58
Al Nassr Teknik Direktörü Stefano Pioli, Al Ittihad karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Pioli, maç kadrosunda yer almayan Anderson Talisca'nın sakatlığı bulunmadığını söyledi. İtalyan teknik adam, Talisca'nın kadroda olmamasıyla ilgili, "Teknik bir karardan dolayı Talisca'yı kadroya almadım." diye konuştu.

Al Nassr'da bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 kez gol sevinci yaşadı.

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