Pinares: "Mustafa Denizli soyunma odasında söyledi"

Altaylı Cesar Pinares, Galatasaray maçı sonrası konuştu. İşte Pinares'in açıklamaları...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Pinares: 'Mustafa Denizli soyunma odasında söyledi'
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04 Aralık 2021 21:16
Altaylı Cesar Pinares, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cesar Pinares "Burada çok zor bir maç olacaktı. Buna hazırdık. Bu 1 puan gerçekten çok güzel." dedi.

Cesar Pinares ayrıca "Hocamız ilk yarı içeri girdikten sonra kesinlikle çekilmeyeceğimizi ve 1 gol daha bulmamızı istedi. Bugün kazanmak için oynadık." ifadelerini kullandı.


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