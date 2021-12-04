Pinares: 'Mustafa Denizli soyunma odasında söyledi'

Altaylı Cesar Pinares, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Cesar Pinares "Burada çok zor bir maç olacaktı. Buna hazırdık. Bu 1 puan gerçekten çok güzel." dedi.



Cesar Pinares ayrıca "Hocamız ilk yarı içeri girdikten sonra kesinlikle çekilmeyeceğimizi ve 1 gol daha bulmamızı istedi. Bugün kazanmak için oynadık." ifadelerini kullandı.





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