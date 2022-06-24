Pınar Karşıyaka'ya Dominikli pivot

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominik Cumhuriyeti'nden pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya'nın Bilbao takımında oynayan 27 yaşındaki Delgado'nun 2022-2023 sezonunda yeşil-kırmızılı ekibin formasını giyeceği belirtildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya'nın Bilbao takımında oynayan 27 yaşındaki Delgado'nun 2022-2023 sezonunda yeşil-kırmızılı ekibin formasını giyeceği belirtildi.
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