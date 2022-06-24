Pınar Karşıyaka'ya Dominikli pivot

Pınar Karşıyaka, Dominikli pivot Angel Delgado'yu renklerine bağladı.

Haber; AA
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Pınar Karşıyaka'ya Dominikli pivot
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24 Haziran 2022 00:01
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Dominik Cumhuriyeti'nden pivot Angel Delgado'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon İspanya'nın Bilbao takımında oynayan 27 yaşındaki Delgado'nun 2022-2023 sezonunda yeşil-kırmızılı ekibin formasını giyeceği belirtildi.

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