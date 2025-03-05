Boston Celtics efsanesi Paul Pierce, Jayson Tatum'ın NBA'de hak ettiği değeri görmediğini ve bunun en büyük sebebinin Boston Celtics forması giymesi olduğunu savundu.



Pierce, "KG Certified" podcastinde yaptığı açıklamada, Celtics yıldızlarının tarih boyunca gerektiği kadar takdir edilmediğini belirtti. "Çünkü Boston'da oynuyor," diyen Pierce, "Bu her zaman böyle olmuştur. Boston'da oynayan her oyuncu, Larry Bird bile, yeterince takdir edilmedi. Bir dönem ligin en iyi oyuncusuydu ama hep Magic Johnson'ın gölgesinde kaldı," ifadelerini kullandı.



Pierce ayrıca Boston Celtics'in NBA'de en fazla nefret edilen takım olduğunu da dile getirdi: "Boston, tüm sporlar içinde en fazla nefret edilen takımdır. Basketbolda ise kesinlikle en tepede."



Pierce'ın açıklamaları, Tatum'ın son dönemde yaptığı açıklamalarla da örtüşüyor. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kendini yeterince takdir edilmeyen bir oyuncu olarak hissettiğini söylemişti. "Eğer ismimi ve yüzümü bir kenara koyup sadece başarılarımı listeleyerek, 'Bu oyuncu 26 yaşına kadar bunları başardı' deseler, insanlar hakkımda çok daha farklı konuşurdu," ifadelerini kullanmıştı.



Tatum, bu sezon 26.8 sayı, 8.8 ribaund ve kariyerinin en yüksek asist ortalaması olan 5.8 ile mücadele ediyor. Celtics, son şampiyon olarak yoluna devam ederken, Tatum'ın liderliğinde bir kez daha zirveyi hedefliyor.



