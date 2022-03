Philadelphia 76ers'ın, Brooklyn Nets point guardı Ben Simmons'ın bu geceki Philadelphia'ya dönüşünde, Wells Fargo Center'daki güvenlik seviyesini playoff maçı düzeyine çıkaracağı iddia edildi.



PhillyVoice'tan Kyle Neubeck'in bir raporuna göre bu geceki maçın güvenlik detayı, birçok ünlünün gelişi, daha geniş çaplı bir medya yoğunluğu ve Simmons'ın yedekte olması gibi birçok farklı faktör nedeniyle "playoff seviyesi" olarak tanımlandı.



Maçın bilet fiyatlarının da bu düzeyde artış gösterdiği ve saha kenarındaki koltukların her birinin 10 bin dolar değerinde olduğu açıklandı:



"Wells Fargo Center'dan bir yetkil, Eyewitness News'a ekstra güvenlik olacağını ve biletlerin son on yılın en çok talep gören biletleri olduğunu söyledi.



Son kontrolde, en ucuz biletlerin fiyatı 125 dolar olarak görüldü. Biraz daha paranız varsa, StubHub'da her biri 10 bin dolar civarında olan iki saha kenarı koltuğu da alabilirsiniz."



Kondisyonunu geri kazanma sürecinde sırtında yaşadığı sertlik sebebiyle Nets için bu sezon henüz forma giyemeyen Simmons, 76ers'tan geçtiğimiz yaz takasını talep etmiş ve bu da aylarca süren bir krizin başlangıcı olmuştu.