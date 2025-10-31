31 Ekim
Başakşehir-Kocaelispor
0-052'
31 Ekim
Hatayspor-Erzurumspor
0-155'
31 Ekim
Augsburg-B. Dortmund
22:30
31 Ekim
Getafe-Girona
23:00
31 Ekim
Luton Town-Forest Green Rovers
22:30
31 Ekim
PSV Eindhoven-Fortuna Sittard
22:00
31 Ekim
Preussen Muenster-Holstein Kiel
0-145'
31 Ekim
Standard Liege-Sporting Charleroi
22:45
31 Ekim
Sporting CP-Alverca
23:15

PFDK'den 7 Süper Lig kulübüne ceza

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 7 kulübe para ve tribün kapatma cezaları verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe çeşitli cezalar verdi.
 
TFF'nin açıklamasına göre kurul, Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından 220 bin lira para cezası ile kısmi tribün kapama cezası uyguladı.
 
Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kısmi tribün kapatma cezası veren kurul, taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle de sarı-kırmızılı kulübe 220 bin lira para cezası kesti. Kurul, aynı maçta Göztepe'ye de çirkin ve kötü tezahürattan kısmı tribün kapama cezası verdi.
 
TÜMOSAN Konyaspor'a taraftarların neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezası kesen kurul, Kasımpaşa'ya da akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık gerekçesiyle 220 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapatma cezası uyguladı.
 
Kurul, Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520 bin lira para cezasının yanı sıra kısmi tribün kapama cezası kesti.
 
Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 400 ve merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 120 olmak üzere toplamda 740 bin lira para cezası verildi. Ayrıca sarı-lacivertlilere, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle kısmı tribün kapama cezası da uygulandı.
 
Öte yandan kurul, Gaziantep FK'den Myenty Abena'ya ve Zecorner Kayserispor'dan Laszlo Benes'e rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası da kesti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 11 3 3 5 10 14 12
11 Başakşehir 11 2 5 4 11 9 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
