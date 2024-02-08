PFDK cezaları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK cezaları açıklandı
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08 Şubat 2024 21:38
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 400 bin, Galatasaray'a 350 bin, Beşiktaş'a 112 bin ve Yılport Samsunspor'a 150 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Kurul, Siltaş Yapı Pendiksporlu futbolcu Halil Akbunar'ın 2 maç men cezasını da onadı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan 600 bin, Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak 78 bin ve Yukatel Adana Demirspor idarecisi Metin Korkmaz da 58 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk için ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildiğini açıkladı.

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