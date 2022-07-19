Pezzella transferi çıkmaza girdi

Fenerbahçe'nin sol beke düşündüğü isimlerden biri olarak gösterilen Giuseppe Pezzella için önemli bir gelişme yaşandı.



İtalyan basınında yer alan haberde; Parma'nın, 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 4 milyon euro bonservis istemesinde diretmesinin ardından görüşmelerin tıkandığı belirtildi.



Öte yandan bu dönemde İtalyan futbolcunun menajerinin Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.





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