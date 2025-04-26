Petkimspor önemli deplasmanda

Basketbol Süper Ligi'nde kalma mücadelesi veren Petkimspor, güçlü rakibi Galatasaray'a konuk oluyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Petkimspor önemli deplasmanda
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26 Nisan 2025 15:56
Basketbol Süper Ligi'nde bitime 4 maç kala küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Aliağa Petkimspor yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet alan Petkimspor toplam 9 galibiyetle son 4 maça düşme hattının tek galibiyet üzerinde girdi.

Galatasaray ise 14 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.

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