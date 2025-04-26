Petkimspor önemli deplasmanda

Basketbol Süper Ligi'nde bitime 4 maç kala küme düşme korkusunu üzerinden atamayan Aliağa Petkimspor yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet alan Petkimspor toplam 9 galibiyetle son 4 maça düşme hattının tek galibiyet üzerinde girdi.
Galatasaray ise 14 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 7 haftada 6 mağlubiyet alan Petkimspor toplam 9 galibiyetle son 4 maça düşme hattının tek galibiyet üzerinde girdi.
Galatasaray ise 14 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor.