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Pepe Reina, teknik direktör olacağını açıkladı.

İspanyol Milli Kaleci Pepe Reina, Como'da geçirdiği sezonun ardından 25 yıllık futbolculuk kariyerine son vereceğini ve teknik direktörlük kariyerine başlayacağını açıkladı.

calendar 20 Mayıs 2025 14:03
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Pepe Reina, teknik direktör olacağını açıkladı.
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İspanyol kaleci Pepe Reina, 25 yıllık kariyerine son verip teknik direktör olacağını duyurdu.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalyan ekibi Como'nun 42 yaşındaki kalecisi Reina, 23 Mayıs Cuma günü Serie A'da sezonun son haftasında Como-Inter maçıyla profesyonel futbola veda edecek.

Profesyonel kariyerine 2000 yılında Barcelona'da başlayan Liverpool, Bayern Münih, Milan, Lazio, Napoli gibi Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen Reina, İspanya Milli Takımının kalesini ise 36 maçta korudu.


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