Pepe: 'Quaresma dünyanın en iyi 2-3 isminden biri'

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, vatandaşı Quaresma'yı yere göğe sığdıramadı. Önceki gün 35 yaşına basan ve pastasından ilk dilimi yakın dostu Q7'ye ikram eden tecrübeli stoper, Portekiz'den yapılan radyo bağlantısında çarpıcı ifadeler kullandı.Radio Rennasança'da yapılan sürpriz bağlantıda Pepe, ilk olarak vatandaşı Quaresma'nın performansıyla ilgili, "Aslında bu gerçeğin herkes farkında. Onunla hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta aynı formayı terletmek büyük keyif" yorumunu yaptı.Pepe, kendisine yöneltilen lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'yle ilgili sorulara da şu yanıtları verdi:-Ben her zaman şampiyon takımlarda oynadım, Beşiktaş'a da şampiyon olduğu için geldim.- Türkiye Ligi'nin kalitesini, buraya geldikten sonra daha iyi anladım. Takım olarak savaşıyor, mücadele ediyoruz.-Bu sezonda da şampiyonluk ipini göğüsleyeceğiz.-Ayrıca Türkiye Kupası'nda da favoriyiz.- Devler Ligi'nde ise Bayern'e karşı kötü bir yenilgi aldık. Bayern ilk kez bir takıma 5 gol atmadı, başka takımlara da atacak.-Umarım rövanşta işler farklı olur.