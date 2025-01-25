Pep Guardiola: "Mourinho'yu anlıyorum"

Pep Guardiola, "Bu sezonu ilk 4'te bitirmek bir şampiyonluk kazanmak gibi olacak. Jose Mourinho, Manchester United'da ligi ikinci bitirmenin büyük başarı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Pep Guardiola: 'Mourinho'yu anlıyorum'
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25 Ocak 2025 11:42
Manchester City'de bu sezon oldukça altında kalan Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesi verdiği cevapla dikkat çekti.

Başarılı teknik adam, "Sizin için bu sezon ligi ilk 4'te bitirmek şampiyonlukla aynı mı?" sorusunun ardından, "Evet! Eşdeğer mi, hayır! Jose Mourinho, Manchester United'da ligi ikinci sırada bitirmesinin kariyerinin en büyük başarısı olduğunu söylemişti. Şimdi onu çok iyi anlıyorum." yanıtını verdi.

Manchester City, ligde bu sezon 22 maçta topladığı 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Pep Guardiola'nın ekibi, bugün (cumartesi) sahasında Chelsea'yi ağırlayacak.

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