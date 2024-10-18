Pep Guardiola: "Hava düzelirse ayrılmam"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geleceği için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pep Guardiola: 'Hava düzelirse ayrılmam'
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18 Ekim 2024 16:17
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, geleceği için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Manchester City'de geleceğimi belirleyecek faktör hava! Artık değişmesini bekliyorum, değiştikten sonra kararımı vereceğim(gülerek)." dedi.

Ayrılık ile ilgili açıklamalarını sürdüren Guardiola, "Dürüst olmak gerekirse yönetim bana yeni sözleşme konusunda baskı yapmadı. Bir gün ayrılırsam eminim ki yerime birini düşünmüşlerdir." açıklamasını yaptı.

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