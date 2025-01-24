Trendyol 1. Lig temsilcisi Siltaş Yapı Pendikspor, Portekizli sol bek Nuno Sequeira'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Pendikspor'umuz, Nuno Sequeira ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı." denildi.
Temmuz 2023'te kadroya katılan Sequeira, bu sezon ligde 15 maçta forma giydi.
Pendikspor, Sequeira ile nikah tazeledi
Pendikspor, Nuno Sequeira'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
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24 Ocak 2025 21:49
Trendyol 1. Lig temsilcisi Siltaş Yapı Pendikspor, Portekizli sol bek Nuno Sequeira'nın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
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