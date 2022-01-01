Payne: "Lakers, Batı'nın en kötü takımı!"

Phoenix Suns guardı Cameron Payne, Los Angeles Lakers'ı "Batı Konferansı'ndaki en kötü takım" olarak nitelendirdi.



Twitter Spaces'ta konuşan Payne'in, Phoenix'i dünyanın bir numaralı takımı olarak adlandırırken, Lakers'ın Batı Konferansı'ndaki en kötü takım olduğunu söylediği duyuldu:



"Biz dünyanın bir numaralı takımıyken sizler hala Lakers falan diyorsunuz. Adamlar Batı'nın en kötü takımı."



Konuşmanın kaydedildiği söylendiğinde ise, Payne ifadesini yumuşatarak şu açıklamada bulundu:



"Duyabilirler, önemli değil. Lakers'a saygı duyuyoruz. NBA'deki her takıma saygı duyuyoruz."



Suns 45-10'lik derece ile Batı'da birinci sırada yer alırken, Lakers 26-30'luk derecesi ile dokuzuncu sırada.



