Pavel Nedved: 'Ronaldo'nun ayrılığı takımı etkiledi'

İtalya Ligi Serie A takımlarından Juventus'un başkan yardımcısı Pavel Nedved, Cristiano Ronaldo ve takımın performansı için açıklamalarda bulundu.



Ronaldo'nun ayrılığının takımı etkilediğini söyleyen Nedved, "Lig sonunda sonuçlara bakacağız. Sezon hala tüm hızıyla devam ediyor. Takım, Ronaldo'nun son dakika ayrılığından etkilendi. Ronaldo'nun burada 3 yıl boyunca kaldığını düşünürsek takımın etkilenmesi normal ve anlaşılabilir bir durum. Ayrıca Allegri de oyun sistemini yeniden inşa etmek zorunda kaldı. Doğru yolda ilerliyoruz ama şu andaki yeniden yapılanma sürecimiz bize birkaç puana mal oldu." dedi.



Şampiyonlar Ligi ve Serie A hedefleri için konuşan Pavel Nedved, "Hedefimiz sadece Şampiyonlar Ligi değil, aynı zamanda Serie A'da da yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Öte yandan İtalya Kupası ve Süper Kupa da var." ifadelerini kullandı.





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