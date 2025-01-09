Pavel Nedved, Fatih Terim ile birlikte çalışacak

"Pavel benim için çok daha başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina'dayken o Juventus'taydı. Hafif görüşmemizde de bahsettik o günlerden. Juventus'ta yıllarca sportif direktör olarak da emekleri oldu. Şu anda Al Shabab'da onunla beraber olacağım için de mutluyum. Hem önemli bir oyuncu hem de önemli bir sembol. Çünkü kulüpler sembolleriyle büyürler. Dolayısıyla doğru bir seçim diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim'i göreve getirdikten sonra bir başka futbol efsanesiyle daha anlaştı.Suudi Arabistan Pro Lig ekibi, sportif direktörlük görevi için Pavel Nedved ile sözleşme imzaladı.Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra Pavel Nedved, efsanesi olduğu Juventus'ta idari pozisyonlarda görev aldı.2010-2015 yılları arasında kulübün yönetim kurulu üyesi olarak hizmet veren Nedved, 2015-2022 yılları arasında ise asbaşkanlık görevini üstlendi.Fatih Terim, Al Shabab ile anlaşmasının ardından Suudi Arabistan'a gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Pavel Nedved'e de değindi. Terim,