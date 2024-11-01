Pau Cubarsi: "Yamal, Ballon d'Or'u kazanacak"

Barcelona'nın 17 yaşındaki savunma oyuncusu Pau Cubarsi, takım arkadaşı Lamine Yamal'ın gelecekte Ballon d'Or'u kazanacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Pau Cubarsi: 'Yamal, Ballon d'Or'u kazanacak'
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01 Kasım 2024 15:18
Barcelona'nın 17 yaşındaki futbolcusu Pau Cubarsi, geride kalan ve Rodri'nin kazandığı Ballon d'Or ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rodri'nin kazandığı ödülü değerlendiren genç savunma oyuncusu, "Vinicius'un kazanamamasına şaşırmadım çünkü Rodri ile aynı seviyedeydiler." dedi.

Ballon d'Or konusunda takım arkadaşı Lamine Yamal ile ilgili de konuşan Cubarsi, "Lamine Yamal'ın yaptıklarını artık herkes görüyor ama ben onu uzun zamandır tanıyorum ve gelecekte Ballon d'Or'u kazanacağına eminim. Bence Yamal'ın bir sınırı yok, etkileyici bir seviyede ve çok fazla öz güvene sahip." diye konuştu.

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