Patty Mills, sezon sonuna dek Miami'de

Tecrübeli oyuncu Patty Mills'ın sezonun geri kalanı için Miami Heat ile sözleşme imzalamayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Patty Mills, sezon sonuna dek Miami'de
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06 Mart 2024 14:18
Tecrübeli oyuncu Patty Mills'ın sezonun geri kalanı için Miami Heat ile sözleşme imzalamayı kabul ettiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Mills'in playoff deneyimini Heat'e taşıması bekleniyor.

35 yaşındaki Avustralyalı guard, sırasıyla Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs, Brooklyn Nets ve son olarak Atlanta Hawks formaları giymişti.

Bu sezon Mills, Hawks formasıyla 19 maçta ortalama 10,6 dakika süre alarak, 2,7 sayı ve 1,1 ribaund istatistiklerini tutturmuştu.

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