Pasquale Sensibile'den ilk açıklama

Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquela Sensibile açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Pasquale Sensibile'den ilk açıklama
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18 Şubat 2022 17:08
Galatasaray'ın yeni sportif direktörü sarı-kırmızılı kulüpteki ilk açıklamalarını kulüp televizyonuna yaptı.

İtalyan futbol adamı, ortak bir amaç için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Sensibile'nin açıklamaları şu şekilde:

"Burada olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Galatasaray'ın çok önemli bir tarihi var. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve gurur verici. Hepimiz ortak bir amaç için çalışacağız. Bunun içinde biz varız, yöneticilerimiz, sportif ekibimiz ve taraftarımız var. İçerisinde bulunduğumuz durumu hep beraber düzelteceğiz. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum."

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