Para Yelken Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Kocaeli'de yapılan Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Yelken Türkiye Şampiyonası tamamlandı
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08 Haziran 2023 21:58
Kocaeli'de yapılan Para Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 3-8 Haziran tarihlerinde Bayramoğlu Yat ve Su Sporları Kulübünde gerçekleştirilen yarışlara 4 ilden 19 sporcu katıldı.

Gençler ve genel olmak üzere iki kategoride yapılan şampiyonada dereceye giren sporcular şunlar:

Gençler: 1. Büşra Nur Çelik, 2. Furkan Erçin, 3. Yiğit Efe Yıldırım

Genel: 1. Miray Ulaş, 2. İbrahim Kalay, 3. Emir Turnacıgil

Şampiyonada ilk iki sırayı alan sporcular, Hollanda'da ağustos ayında düzenlenecek Para Yelken Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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