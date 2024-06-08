Para triatlet Uğurcan Özer'den altın madalya

Para triatlet Uğurcan Özer, İtalya'daki Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para triatlet Uğurcan Özer'den altın madalya
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08 Haziran 2024 22:42
Para triatlet Uğurcan Özer, Dünya Kupası'nın İtalya ayağında altın madalya elde etti.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Taranto kentindeki organizasyonda birinci olan Uğurcan Özer, tarihi bir başarıya imza attı.

Milli para triatlet, Fransa'da yapılacak Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılım için büyük bir avantaj yakaladı.

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