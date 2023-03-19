Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de düzenlendi

Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi.



Şampiyonaya, bedensel engeli bulunan 70'in üzerinde bilek güreşi sporcusu katıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bedensel Engelliler Spor Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Para Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Başiskele Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Parabilek Milli Takımı'nın da belirlenmesinde önemli rol oynayan şampiyonaya, Türkiye'nin her dört bir yanından gelen 70'in üzerinde bedensel engelli sporcu katıldı.



Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Bilek Güreşinden Sorumlu Asbaşkanı Taner Canyurt, "Parabilek Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerini yapıyoruz. Şampiyonaya Gaziantep dahil ülkemizin birçok yerinden, deprem bölgelerinden, Erzurum'dan Çanakkale'ye birçok sporcu katıldı. Şu anda 76 civarında sporcumuz var. Ancak geçen yıllar 173 kişi katılıyordu. 11 ilimizde olan felaketten sonra çok az sayıda sporcu geldi. Bu turnuva bedensel engelliler arasında 24'üncü kez düzenleniyor, sağlamlarda 40'ın üzerinde yapıldı. Biz 2 dünya, 2 de Avrupa şampiyonluğu olan bir milli takımız. Popüler sporları herkes duyuyor ama bedensel engelliler branşında Dünya ve Avrupa şampiyonuyuz. Dolayısıyla da bu yönde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





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