PAOK'tan İsrail tepkisi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen PAOK'ta taraftarlardan İsrail'e tepkisi geldi.PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçında, "Soykırımı durdurun; İsrail'e kırmızı kart çıkarın." pankartı açtı.PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesi de sokaklarda İsrail'e tepki gösterdi.UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.Bugün saat 19.45'te Toumba Stadı'nda oynanacak maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.