24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-347'
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-063'
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
0-059'
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
0-253'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
0-07'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
1-063'
24 Eylül
Getafe-Alaves
0-050'
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
1-048'
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
1-0DA
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

PAOK'tan İsrail tepkisi!

PAOK tribünleri, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv maçında, "Soykırımı durdurun; İsrail'e kırmızı kart çıkarın." pankartı açtı.

24 Eylül 2025 20:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
PAOK'tan İsrail tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelen PAOK'ta taraftarlardan İsrail'e tepkisi geldi.

PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçında, "Soykırımı durdurun; İsrail'e kırmızı kart çıkarın." pankartı açtı.



MAÇ ÖNCESİ DE TEPKİ


PAOK taraftarları, Maccabi Tel Aviv maçı öncesi de sokaklarda İsrail'e tepki gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi PAOK ile İsrail takımı Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak maç öncesinde ev sahibi taraftarlar İsrail'i protesto etti.

Bugün saat 19.45'te Toumba Stadı'nda oynanacak maç öncesi PAOK taraftarları, İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmasını protesto etti ve Filistin'e destek verdi.

Filistin bayrağı açan ve soykırım karşıtı sloganlar atan taraftarlar "Özgür Filistin, yerinden edilmeye ve soykırıma hayır" ve "İsrail'i boykot et" pankartları açtı.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 7 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 11 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
