Panathinaikos, T.J. Shorts'u kadrosuna kattı!

Turkish Airlines EuroLeague'de Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos BC ses getirecek bir transferde mutlu sona ulaştı.



Panathianikos BC geçen sezonu Fransız ekibi Paris Basketball'da geçiren oyun kurucu TJ Shorts ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



EUROLEAGUE'DE İLK SEZONUNU OYNADI

Panathinaikos, TJ Shorst ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. pic.twitter.com/MIisY4EI5H



— Sporx (@sporx) June 26, 2025

Bu sezon Paris forması ile ilk EuroLeague deneyimini yaşayan 27 yaşındaki Amerikalı çıktığı 37 maçta; 19.0 sayı, 7.3 asist, 2.6 ribaunt ve 1.0 top çalma ortalamları ile yılın beşine seçildi.1.75'lik guard daha önce 2021-2022 sezonunda Telekom Basket Bonn ile FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi, 2023-2024 sezonunda ise Paris Basket ile EuroCup'ta hem şampiyonluğa ulaşmış hem de MVP ödülünün sahibi olmuştu.