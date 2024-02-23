Panak: 'Haklı bir galibiyet aldık'

Sparta Prag'ın defans oyuncularından Filip Panak, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Filip Panak "Hepimiz kazandığımız için çok mutluyuz, büyük bir maçtı. Buna hazırlanıyorduk ve beklediğimizden daha iyi bir sonuçla başardık." dedi.



28 yaşındaki Çek defans oyuncusu ayrıca "Erken bir gol atıp maçı kazanmak istiyorduk. Taraftarlarımız arkamızdaydı, bunu başardık. Ama sonrasında Galatasaray kalitesini gösterdi ve eşitliği sağladı. Ama ikinci yarıda oyunda üstünlüğü yakaladık ve haklı bir galibiyet aldık" ifadelerini kullandı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU