Palmeiras'ın gözü Tete'nin üzerinde!

Cimbom'daki geleceği merak edilen isimlerden biri olan Tete ile ilgili gelişmeler yaşandı.



Brezilya ekibi Palmeiras'ın Tete'ye yoğun ilgi duyduğu ve oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.



Yaz döneminde Cimbom'dan ayrılması öngörülen Tete'ye 10 milyon Euro değer biçiliyor.



Yönetimin, Sarı- Kırmızılı ekipte 45 maçta 3 gol, 6 asist üreten futbolcu için gelecek resmi teklifi beklediği belirtildi.





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