Indiana Pacers, NBA Finalleri'nde ayakta kalmayı başardı.20 sayılık performansıyla öne çıktığı gecede17 sayı kaydetti, Indiana temsilcisi ise Oklahoma City Thunder'ımağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve finali 7. maça taşıdı.16 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, baldırındaki sakatlığa rağmen sahaya çıkanda 14 sayı üretti. Maça yavaş başlayan Pacers, ikinci yarıda vitesi artırarak farkı açtı ve mücadeleyi rahat kazandı.Yedek kulübesinden gelerek yine büyük katkı sağlayankarşılaşmayı 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle tamamladı.Thunder cephesinde21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken,16 sayı ekledi. Ancak farkın üçüncü çeyrek sonunda 30 sayıya kadar çıkmasıyla birlikte Thunder ilk beş oyuncularını dördüncü çeyrek öncesinde kenara aldı.NBA Finalleri'ndebu yana ilk kez 7. maça gidilecek. Serinin son maçı Pazar gecesi Oklahoma City'de oynanacak. NBA tarihinde ev sahibi ekipler, şampiyonu belirleyen 7. maçlarda 15 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.Bu dört mağlubiyetten biri 1978'de, daha sonra Thunder'a taşınanyaşadığı kayıptı. 7. maçlarda ev sahibi olup kazanamayan son takım ise, 2016'dao maçta şampiyonluğa ulaşmıştı.