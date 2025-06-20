19 Haziran
Palmeiras-Al Ahly SC
2-0
19 Haziran
Inter Miami CF-FC Porto
2-1
20 Haziran
Seattle Sounders FC-Atletico Madrid
1-3
20 Haziran
Paris Saint-Germain-Botafogo RJ
0-1
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Pacers, Thunder'ı farklı geçerek seriyi 7. maça taşıdı!

Indiana Pacers, NBA Finalleri'nde Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve finali 7. maça taşıdı.

calendar 20 Haziran 2025 09:15 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 09:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Pacers, Thunder'ı farklı geçerek seriyi 7. maça taşıdı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Indiana Pacers, NBA Finalleri'nde ayakta kalmayı başardı.

Obi Toppin'in 20 sayılık performansıyla öne çıktığı gecede Andrew Nembhard 17 sayı kaydetti, Indiana temsilcisi ise Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve finali 7. maça taşıdı.

Pascal Siakam 16 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, baldırındaki sakatlığa rağmen sahaya çıkan Tyrese Haliburton da 14 sayı üretti. Maça yavaş başlayan Pacers, ikinci yarıda vitesi artırarak farkı açtı ve mücadeleyi rahat kazandı.

Yedek kulübesinden gelerek yine büyük katkı sağlayan TJ McConnell, karşılaşmayı 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle tamamladı.


Thunder cephesinde Shai Gilgeous-Alexander 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jalen Williams 16 sayı ekledi. Ancak farkın üçüncü çeyrek sonunda 30 sayıya kadar çıkmasıyla birlikte Thunder ilk beş oyuncularını dördüncü çeyrek öncesinde kenara aldı.

NBA Finalleri'nde 2016'dan bu yana ilk kez 7. maça gidilecek. Serinin son maçı Pazar gecesi Oklahoma City'de oynanacak. NBA tarihinde ev sahibi ekipler, şampiyonu belirleyen 7. maçlarda 15 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Bu dört mağlubiyetten biri 1978'de, daha sonra Thunder'a taşınan Seattle Supersonics'in yaşadığı kayıptı. 7. maçlarda ev sahibi olup kazanamayan son takım ise, 2016'da Golden State Warriors'tı; Cleveland Cavaliers o maçta şampiyonluğa ulaşmıştı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.