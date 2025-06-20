Indiana Pacers, NBA Finalleri'nde ayakta kalmayı başardı.
Obi Toppin'in 20 sayılık performansıyla öne çıktığı gecede Andrew Nembhard 17 sayı kaydetti, Indiana temsilcisi ise Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve finali 7. maça taşıdı.
Pascal Siakam 16 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, baldırındaki sakatlığa rağmen sahaya çıkan Tyrese Haliburton da 14 sayı üretti. Maça yavaş başlayan Pacers, ikinci yarıda vitesi artırarak farkı açtı ve mücadeleyi rahat kazandı.
Yedek kulübesinden gelerek yine büyük katkı sağlayan TJ McConnell, karşılaşmayı 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle tamamladı.
Thunder cephesinde Shai Gilgeous-Alexander 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jalen Williams 16 sayı ekledi. Ancak farkın üçüncü çeyrek sonunda 30 sayıya kadar çıkmasıyla birlikte Thunder ilk beş oyuncularını dördüncü çeyrek öncesinde kenara aldı.
NBA Finalleri'nde 2016'dan bu yana ilk kez 7. maça gidilecek. Serinin son maçı Pazar gecesi Oklahoma City'de oynanacak. NBA tarihinde ev sahibi ekipler, şampiyonu belirleyen 7. maçlarda 15 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
Bu dört mağlubiyetten biri 1978'de, daha sonra Thunder'a taşınan Seattle Supersonics'in yaşadığı kayıptı. 7. maçlarda ev sahibi olup kazanamayan son takım ise, 2016'da Golden State Warriors'tı; Cleveland Cavaliers o maçta şampiyonluğa ulaşmıştı.
Obi Toppin'in 20 sayılık performansıyla öne çıktığı gecede Andrew Nembhard 17 sayı kaydetti, Indiana temsilcisi ise Oklahoma City Thunder'ı 108-91 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirdi ve finali 7. maça taşıdı.
Pascal Siakam 16 sayı ve 13 ribauntla double-double yaparken, baldırındaki sakatlığa rağmen sahaya çıkan Tyrese Haliburton da 14 sayı üretti. Maça yavaş başlayan Pacers, ikinci yarıda vitesi artırarak farkı açtı ve mücadeleyi rahat kazandı.
Yedek kulübesinden gelerek yine büyük katkı sağlayan TJ McConnell, karşılaşmayı 12 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle tamamladı.
Thunder cephesinde Shai Gilgeous-Alexander 21 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Jalen Williams 16 sayı ekledi. Ancak farkın üçüncü çeyrek sonunda 30 sayıya kadar çıkmasıyla birlikte Thunder ilk beş oyuncularını dördüncü çeyrek öncesinde kenara aldı.
NBA Finalleri'nde 2016'dan bu yana ilk kez 7. maça gidilecek. Serinin son maçı Pazar gecesi Oklahoma City'de oynanacak. NBA tarihinde ev sahibi ekipler, şampiyonu belirleyen 7. maçlarda 15 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.
Bu dört mağlubiyetten biri 1978'de, daha sonra Thunder'a taşınan Seattle Supersonics'in yaşadığı kayıptı. 7. maçlarda ev sahibi olup kazanamayan son takım ise, 2016'da Golden State Warriors'tı; Cleveland Cavaliers o maçta şampiyonluğa ulaşmıştı.
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