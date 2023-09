Özel sporcu, Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kendisine ait dünya rekorunu geliştirerek kürsünün en üst basamağına çıkan down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, gelecek yıl Antalya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya hedefliyor.



Tekirdağ'da 5 yıl önce başladığı atletizmde kendini geliştirip katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 27 madalya kazanan 17 yaşındaki özel sporcu Emirhan Akçakoca, başarılarıyla dikkati çekmeye devam ediyor.



Emirhan Akçakoca, 3-10 Eylül'de İtalya'nın Padova kentindeki Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2298 puanla kendisine ait dünya rekorunu 2320 puana yükselterek altın madalyanın sahibi olmayı başardı.



Milli sporcu, farklı branşlarda 7 altın madalya da kazanarak toplam madalya sayısını 34'e çıkardı.



İtalya'da 2021'de düzenlenen SUDS Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) 100 metre ile triatlonda dünya rekoru kıran Emirhan Akçakoca, geçen yıl da Çekya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndan 5'i altın 8 madalyayla dönerek büyük bir başarıya imza attı.



Milli atlet, gelecek yıl mart ayında Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Rekorunu geliştirmek isteyen Emirhan Akçakoca, şampiyonada altın madalya kazanmayı hedefliyor.



"Şampiyona biraz zordu"



Milli sporcu Emirhan Akçakoca, AA muhabirine, ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.



Şampiyonadan madalyayla dönüp memleketinde coşkuyla karşılandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Emirhan Akçakoca, "Şampiyona biraz zordu. Orada zorlu rakiplerim vardı. Ben elimden geleni yaptım ve başardım. Bundan sonra hedefim, gelecek yıl Antalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.



Emirhan Akçakoca, katıldığı şampiyonalardan rekorla dönmenin de kendisini motive ettiğini belirterek, her zaman Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için gayret gösterdiğini dile getirdi.



"Emirhan, çalıştıkça kendisini geliştiren bir çocuk"



Antrenör Lokman Öksüz ise sporcusunun her yıl başarılarına yenilerini eklemesinin gurur verici olduğunu aktardı.



Emirhan'ın sürekli kendisini geliştirmeye devam ederek, şampiyonalardan rekor ve madalyalarla döndüğünü dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:



"Şampiyona öncesi çalışmalarımız çok güzel geçti. Yoğun tempoda çalıştık. Emirhan, çalıştıkça kendisini geliştiren bir çocuk. Hedefimiz geçen Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız dereceleri geliştirmekti. Derecelerimizi geliştirdik, yeni rekor kırdık. Gelecek yıl Dünya Şampiyonası'nda da ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz.



Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız dereceler, beklediğimiz derecelerdi. Emirhan, kendisine ait rekoru geliştirdi. Bu, bizi çok mutlu etti. Çalışmalarımızın sonucunu güzel derece ve madalyalarla aldık. Özel sporculara fırsat verildiğinde her şeyi başardıklarını Emirhan gösterdi. Özen gösterildi mi, çalıştılar mı onlar da herkes gibi güzel şeyler başarıyor. Özel çocuğu olan aileler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine gelerek sunulan imkanlardan faydalansınlar."