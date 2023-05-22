Ozdoyev: ''Ronaldo'nun Arabistan futboluna katkısı olmadı''

Fatih Karagümrük forması giyen Rus orta saha oyuncusu Magomed Ozdoyev Rus basınına açıklamalarda bulundu.



30 yaşındaki Futbolcu Türkiye'ye gelmeden önce Arabistan Liginden önemli teklifler aldığını fakat şuan için tercihinin olmadığını belirtirken; Yeterince profesyonellik yok orada oynamacağım. Ronaldo transfer oldu şimdi Messi'nin imza atacağı konuşuluyor ama birkaç yıl sonra oraya gidebilirim'' dedi.



''CRISTIANO SEVİYEYİ YÜKSELTMİYOR''

Ozdoyev, Cristiano Ronaldo'nun Arabistan Liginde olmasıyla alakalı ise;



Cristiano Suudi Arabistan'daki futbol seviyesini yükseltmiyor. Kendi imajını hareket ettiriyor. Ama oradaki anlayışın tavanını, futbolun kalitesini hareket arttırmıyor. Suudi Arabistan'ın tüm Asya'daki en güçlü şampiyonluk olmasına rağmen, bunu söylemeyiz.



Magomed Ozdoyev Nobel Arastamyan'a verdiği röportajda, Türkiye'de her zaman rekabet olduğunu önemli oyuncuların mücadele ettiğinide vurguladı.











