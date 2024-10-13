Sabah Gazetesi yazarlarından Murat Özbostan, kaleme aldığı yazıda disiplin kurulunun verdiği cezaları, Van Bronckhorst ve Montella'nın Semih Kılıçsoy'a şans vermemesini eleştirdi.



İşte o yazı:



DSİPLİN KURULUNUN KARARLARI

''Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi futbol federasyonu disiplin kurulunun verdiği cezalar. Bu kararlara Beşiktaş'tan büyük isyan var. A Spor'da konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye verilen cezayı kabul etmediklerini açıkladı. Beşiktaş'a hak vermek lazım… Çünkü Serdar Hoca, yaptığından dolayı ceza aldıysa karşısındaki teknik adama da aynı cezanın uygulanması gerekirdi. Eylem karşılıklıydı. Hadi bunu bir kenara bırakıyorum, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili de hukuk kurulu tehditten sevk yaptı ama Disiplin Kurulu 117 bin TL ceza kesti. İşin bir başka tuhaf boyutu bu para cezası, Okan Hoca'nın söylediği iddia edilen sözler hakem ve gözlemcilerin raporlarına yansımadığı gerekçesiyle Tahkim Kurulu tarafından kaldırıldı. Sevk mi yanlıştı yoksa disiplin kurulu mu cezayı yanlış verdi. Böyle bir şey olunca da Beşiktaş'ın isyan etmesi normal. Cezaların standardı nedir? Kime göre ceza veriliyor? Kulübe göre mi, teknik adamlara göre mi? Beşiktaş'ın ve diğer kulüplerimizin adalet olarak içlerinin rahat olması için bu Profesyonel Disiplin Kurulu'na, TFF yönetiminin acilen el atması gerekiyor. Ortada bir gariplik var...''



YABANCI EĞİTMEN DE OLMASIN!



''Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, VAR ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. Çok net bir açıklama yaptı Sayın Başkan. Dedi ki "Biz kendi evlatlarımıza güvenmeye devam edeceğiz." Katılıyorum ama kendi evlatlarımıza güvenmeye devam edeceksek kendi eğitmenlerimize de güvenmeye devam etmeliyiz o zaman! TFF'de Hakem Gelişim Direktörlüğü'ne getirilen Portekizli Vitor Melo Pereira ve ekibi gibi hakem hocalarının da görev yapmaması lazım. Öyle değil mi!''



SEMİH İÇİN ORTAK KARAR ALMIŞLAR!



''Bu Semih Kılıçsoy konusunda hem Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst hem de A Milli Takım hocası Montella herhalde ortak noktada buluşmuş. İkisi de genç futbolcuya şans vermemek için fikir birliğine varmış belli ki. Hollandalı teknik adam diyor ki "Ben onla sık sık konuşuyorum. Çok yakınız, aramızda hiçbir sorun yok." Zaten aranızda bir sorun olduğunu düşünen yok. Kamuoyunun tartıştığı Beşiktaş'ta bu bölgede ihtiyaç varken neden bu çocuğa şans verilmiyor. Bir şekilde Montella da önceki gece oynanan maçta Semih'e şans vermemeyi tercih etti. Hocam oynatsana çocuğu. Beşiktaş'ta şans bulamıyor bari sen şans ver. Elimizdeki değerleri aşağı çekmek için bu kadar uğraşmayın.

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