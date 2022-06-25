Ozan Tufan Hull City'de!

"Oyuncumuz Ozan Tufan'ın Hull City'ye transferi konusunda İngiliz Kulübü ile prensip anlaşması sağlanmıştır. Ozan Tufan kişisel görüşmelerini gerçekleştirmek ve sağlık kontrolünden geçmek için yarın İngiltere'ye gidecektir."



HULL CITY DE AÇIKLADI!



Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de Ozan Tufan'ın transferi için sarı lacivertliler ile anlaştıklarını açıkladı.



Milli oyuncu, geçen sezon da İngiliz ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olmuş, devre arasında ise Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.



Hull City, Ozan Tufan için Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığını açıkladı https://t.co/Zst3qtjdOU



— Sporx (@sporx) June 25, 2022

Fenerbahçe Kulübü, milli oyuncu Ozan Tufan'ın Hull City'e transfer olduğunu açıkladı.