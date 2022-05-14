Ozan Kabak'ın değişmeyen kaderi

Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'in Türk futboluna kazandırdığı ve genç yaşta Avrupa'nın yolunu tutan Ozan Kabak, formasını giydiği kulüplerde 3 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı. 2018-19'un devre arasında Sarı- Kırmızılılar'dan, Almanya Bundesliga 1'deki Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya transfer olan genç stoper, sezon sonunda takımıyla kümede kalma savaşını kaybetti. 2019-20'de 15 milyon Euro'ya Schalke 04'e giden Ozan, Bundesliga 1'de takımıyla sezonu 12. tamamladı. Bir sonraki sezon Milli futbolcumuz, devre arasında Liverpool'a kiralık gitti. 2020- 21'de Schalke, o sezonun sonunda lige veda etti.



Schalke yeniden yükseldi...



Bu sezon başında ise Almanlar, Ozan'ı Premier Lig'in bir başka ekibi Norwich'e kiraladı. Ancak Norwich'in de, sezon bitmeden düşmesi kesinleşti! Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz Mart ayından beri formasından uzak kalan deneyimli oyuncunun 2024'e kadar bonservisini elinde bulunduran kulübü Schalke ise Bundesliga 2'den yeniden en üst lige; yani Bundesliga 1'e çıktı.



