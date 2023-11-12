Ousseynou Ba: "Özgüven eksikliğimiz var"

Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ousseynou Ba: 'Özgüven eksikliğimiz var'
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12 Kasım 2023 18:33
Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu.

Ousseynou Ba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zorladık, elimizden geleni yaptık. İyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarı önünde kazanmak istediler. 1 gol yedikten sonra geri gelemedik, kolay olmadı. Çok zorlandık. Özgüven eksikliğimiz var. Geçen hafta 3 gol attık ama geriye düşünce 'Kaybettik, dönemeyiz' gibi bir düşünce oluyor. Bu doğru."

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