Ousseynou Ba: 'Özgüven eksikliğimiz var'

Başakşehirli futbolcu Ousseynou Ba, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu.



Ousseynou Ba yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zorladık, elimizden geleni yaptık. İyi bir takıma karşı oynadık. Taraftarı önünde kazanmak istediler. 1 gol yedikten sonra geri gelemedik, kolay olmadı. Çok zorlandık. Özgüven eksikliğimiz var. Geçen hafta 3 gol attık ama geriye düşünce 'Kaybettik, dönemeyiz' gibi bir düşünce oluyor. Bu doğru."





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