Oulai'nin tek rakibi Yamal!

Trabzonspor formasıyla kısa sürede ortaya koyduğu kaliteyle kendini kanıtlayan Christ Oulai'nin ünü Avrupa'ya yayıldı.
Adam eksiltme özelliği ve dikine oyunuyla bordo-mavili ekibe ilaç olan 19 yaşındaki futbolcu, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.
Oulai, oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 3.2 karne yakalayarak listeye girmeyi başardı. Şu ana kadar 1 gol-2 asist gerçekleştiren genç oyuncu, bu performansıyla kariyerinde ilk kez Fildişi Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
Zirvede ise geçtiğimiz günlerde yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'dan Lamine Yamal (mb 4.6) bulunuyor.
Trabzonspor'da adam eksiltme özelliği ve dikine oyunuyla dikkat çeken 19 yaşındaki Christ Oulai, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.
