07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Oulai'nin tek rakibi Yamal!

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Oulai, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı futbolcular arasında Barcelona'da Lamine Yamal'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

calendar 07 Kasım 2025 11:58
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Oulai'nin tek rakibi Yamal!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor formasıyla kısa sürede ortaya koyduğu kaliteyle kendini kanıtlayan Christ Oulai'nin ünü Avrupa'ya yayıldı.

Adam eksiltme özelliği ve dikine oyunuyla bordo-mavili ekibe ilaç olan 19 yaşındaki futbolcu, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.

Oulai, oynadığı 5 karşılaşmada maç başına 3.2 karne yakalayarak listeye girmeyi başardı. Şu ana kadar 1 gol-2 asist gerçekleştiren genç oyuncu, bu performansıyla kariyerinde ilk kez Fildişi Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.


Zirvede ise geçtiğimiz günlerde yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'nin sahibi Barcelona'dan Lamine Yamal (mb 4.6) bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
