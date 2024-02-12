Osman Zeki Korkmaz: 'İstanbulspor'dan çekiniyorlar'

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 3-1 kaybettikleri Gaziantep FK maçındaki hakem yönetimine tepki gösterdi.Korkmaz, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren sarı-siyahlı takımın teknik direktörü," diye konuştu.Osman Zeki Korkmaz, hakem kararlarını eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:niyetini hissediyorsunuz. Bunu haftalardır hissediyoruz. Uzak ara aleyhine en fazla penaltı çalınan takım İstanbulspor. Bugün 10. penaltı çalındı."VAR'ın uygulanmasına tepki gösteren Korkmaz,şeklinde görüş belirtti.İstanbulspor Teknik Direktörü, Türk futbolunun ihtiyacı olan değişimi yaşamasına az kaldığını ileri sürdü.Korkmaz, altyapıdan oyuncuları A takıma çıkarmaya devam edeceğini vurgulayarak, "değerlendirmesinde bulundu.Gaziantep FK'li bazı oyuncuları da eleştiren Osman Zeki Korkmaz,diyerek sözlerini tamamladı.