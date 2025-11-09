09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
1-056'
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
1-062'
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
0-3
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
1-059'
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
2-262'
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
2-0
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
2-1
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
2-089'
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
0-04'
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
1-0
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
1-159'
09 Kasım
C.Palace-Brighton
0-063'
09 Kasım
Brentford-Newcastle
1-160'
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
2-058'
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
1-0DA
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
3-0
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
1-1
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
2-7
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Osman Özköylü'den hakem tepkisi!

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor maçının ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

09 Kasım 2025 17:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Özköylü'den hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Erzurumspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Özköylü, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a büyük tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE, GALATASARAY'A DA VERSİN"


Yüksek rakımın zaman zaman oyuncularını etkilediğini ifade eden Özköylü, maçın hakeminin aleyhlerine çok karar verdiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"İki takım da kaybetmemeyi, gol yememeyi düşünürken sağ olsun Atilla Karaoğlan bütün maç boyu yaptığı gibi bir Süper Lig hakemine yakışmayacak kararlarıyla bu maçın önüne geçmiştir. Yediğimiz golden önce verdiği faul kararı evlere şenlik. Eğer birazcık gücü varsa gitsin Fenerbahçe, Galatasaray aleyhinde versin de ben onun hakemliğini göreyim. Yazıklar olsun. Rakip topa vuruyor bizim oyuncu eğiliyor top taca çıkıyor, tacı onlara veriyor. Bu nasıl bir hakemlik? Atilla Karaoğlan maçın içine etti. Maçtan önce Süper Lig hakemi geliyor, maçın kalitesine, iki takımın ligdeki yerine, gücüne, hedeflerine uygun diye düşündük. MHK, federasyon gerçekten ince düşünmüş ama inanın 3. Lig hakeminden daha kötü bir yönetim gösterdi."

"BİZ DÜŞMAN MIYIZ!"

Bazı oyuncuların gördüğü sarı kart yüzünden cezalı duruma düştüğünü vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"3 tane oyuncumuz cezalı şimdi mutlu olsun. Kendi hatamla kaybediyorsam kaybedeyim. Adama vurduruyorsak, oyuncumuz görevini yapmıyorsa suçlu biziz ama sen öyle bir faul veremezsin kardeşim. İnsanlar mücadele ediyor, günlerce, haftalarca, aylarca çalışıyoruz. Kulüpler yatırım yapıyor, siz bu işin içine girmeyin dürüst olun, dürüst maç yönetin. Bugünkü Atilla Karaoğlan'ın yönetimini kabul etmiyorum. Maçı izlesin. Biz düşman takım mıyız? Saha içinde bizi ezemezsiniz. Günlerce uykusuz kalıyoruz, analiz, antrenman yapıyoruz bir tane hakem çıkıp bizim kaderimizle oynayamaz."

