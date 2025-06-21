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Osman Aşkın Bak'tan Antrenörler Günü kutlaması

Gençlik ve Spor Bakanı 21 Haziran'ı unutmadı.

calendar 21 Haziran 2025 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Osman Aşkın Bak'tan Antrenörler Günü kutlaması
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 21 Haziran Antrenörler Günü'nü kutladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün, sporun kahramanlarını selamlıyoruz. Spor tesisine atılan ilk adımdan madalya kürsüsüne kadar her aşamada büyük emekleri olan antrenörlerimizin Antrenörler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


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