Osman Aşkın Bak'tan Antrenörler Günü kutlaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 21 Haziran Antrenörler Günü'nü kutladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün, sporun kahramanlarını selamlıyoruz. Spor tesisine atılan ilk adımdan madalya kürsüsüne kadar her aşamada büyük emekleri olan antrenörlerimizin Antrenörler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bugün, sporun kahramanlarını selamlıyoruz. Spor tesisine atılan ilk adımdan madalya kürsüsüne kadar her aşamada büyük emekleri olan antrenörlerimizin Antrenörler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
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