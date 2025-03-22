Osimhen, Ruandalı futbolcuya Galatasaray forması verdi!

Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmanın ardından Victor Osimhen, Ruanda'nın stoperi Mutsinzi Ange'ye Galatasaray forması hediye etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Osimhen, Ruandalı futbolcuya Galatasaray forması verdi!
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22 Mart 2025 11:44
Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro.

Napoli, bu fiyatın altına düşmeyeceğini bildirirken Nijeryalı yıldızın Galatasaray sevgisi her geçen gün artıyor.

Nijerya'nın Ruanda ile oynadıkları karşılaşma sonrası Osimhen, Ruanda'nın stoperi Mutsinzi Ange'ye Galatasaray forması hediye etti. Sarı- kırmızılı formayı gösteren Mutsinzi, mutluluğunu takım arkadaşlarıyla paylaştı. 

 
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