Osimhen, Ruandalı futbolcuya Galatasaray forması verdi!

Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Osimhen'in serbest kalma bedeli 75 milyon Euro.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Napoli, bu fiyatın altına düşmeyeceğini bildirirken Nijeryalı yıldızın Galatasaray sevgisi her geçen gün artıyor.
Nijerya'nın Ruanda ile oynadıkları karşılaşma sonrası Osimhen, Ruanda'nın stoperi Mutsinzi Ange'ye Galatasaray forması hediye etti. Sarı- kırmızılı formayı gösteren Mutsinzi, mutluluğunu takım arkadaşlarıyla paylaştı.
Napoli, bu fiyatın altına düşmeyeceğini bildirirken Nijeryalı yıldızın Galatasaray sevgisi her geçen gün artıyor.
Nijerya'nın Ruanda ile oynadıkları karşılaşma sonrası Osimhen, Ruanda'nın stoperi Mutsinzi Ange'ye Galatasaray forması hediye etti. Sarı- kırmızılı formayı gösteren Mutsinzi, mutluluğunu takım arkadaşlarıyla paylaştı.