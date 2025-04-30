Osimhen'in kalması için taraftarlardan kampanya!

Galatasaraylılar, her hafta attığı gollerle takımını şampiyonluğa götüren Nijeryalı yıldız için Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'yu toplamaya hazır. Yönetim de taraftarların çağrısına olumlu bakıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Osimhen'in kalması için taraftarlardan kampanya!
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30 Nisan 2025 12:45
Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı bambaşka bir hâl adı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Osimhen'in kalması için elini cebine atmaya bile hazır.

TARAFTAR FEDAKARLIK İÇİN HAZIR

Sosyal medyada kenetlenen ve bu yönde kampanyalar başlatan taraftarlar, Napoli'nin istediği 75 milyon Euro'nun toplanması için fedakârlık yapmak istediklerini dile getirdi.

KALMAK İSTERSE ENGEL YOK

Attığı goller ve sahadaki mücadelesiyle 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynayan Osimhen, kalmak isterse 75 milyon Euro'nun karşılanmasının önünde bir engel yok.

Yönetimin sponsorların desteğiyle parayı toplama planına taraftarların da destek vermesi Galatasaray'ın elini rahatlatıyor. Sarı-kırmızı yöneticilerde "Osimhen kalmak isterse parasını ödemeye hazırız" fikri ön planda. 

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