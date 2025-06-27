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Osayi, Beşiktaş için imzaya geliyor!

Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

calendar 27 Haziran 2025 14:57 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osayi, Beşiktaş için imzaya geliyor!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel transferinde mutlu sona yakın.

1.9 MİLYON EURO MAAŞ, 3 YILLIK ANLAŞMA

Yağız sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osayi Samuel, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Beşiktaş, Osayi ile yıllık 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlandı.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkıp 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.





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