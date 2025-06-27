Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel transferinde mutlu sona yakın.
1.9 MİLYON EURO MAAŞ, 3 YILLIK ANLAŞMA
Yağız sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osayi Samuel, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Beşiktaş, Osayi ile yıllık 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlandı.
İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkıp 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.
1.9 MİLYON EURO MAAŞ, 3 YILLIK ANLAŞMA
Yağız sabuncuoğlu'nun haberine göre, Osayi Samuel, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Beşiktaş, Osayi ile yıllık 1.9 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlandı.
İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Beşiktaş anlaşma sağladığı Osayi-Samuel'i sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet etti.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 39 maça çıkıp 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.
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