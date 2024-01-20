Orkun Kökçü'nün asisti, Benfica'yı taşıdı

Portekiz Ligi 18. hafta maçında Benfica evinde Boavista'yı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Orkun Kökçü'nün asisti, Benfica'yı taşıdı
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20 Ocak 2024 01:20
Portekiz Ligi 18. hafta maçında Roger Schimdt'in ekibi Benfica ile Ricardo Paiva'nın yönetimindeki Boavista karşı karşıya geldi.

Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 2-0 kazanırken goller; 61. dakikada Angel Di Maria ve 90+4'te Marcos Leonardo'dan geldi.

Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü, 85 dakika forma giydiği maçta Angel Di Maria'nın attığı golün asistini yaptı.

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 45'e yükseltirken, Boavista 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica deplasmanda Estrela ile karşılaşırken, Boavista sahasında Portimonense'yi ağırlayacak.

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