Oosterwolde'yi heyecan bastı

Fenerbahçe'de Adana deplasmanına götürülmesine rağmen kadroya alınmayan yeni transfer Jayden Oosterwolde, sabırsızlıkla Konyaspor karşılaşmasını bekliyor.



Maçın Ülker Stadı'nda oynanacak olması ise Oosterwolde'nin heyecanını daha da artırmış durumda. 21 yaşındaki oyuncu, dünkü idmanda istekli görüntüsü ve performansıyla formayı ne kadar çok arzu ettiğini gösterdi.



Jesus, öğrencisi hakkındaki son kararı maç öncesi yapılacak son idmandan sonra verecek.

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