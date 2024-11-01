Geçtiğimiz yaz transfer döneminden beri Jayden Oosterwolde'nin peşinde olan Napoli, yeni bir karar aldı...
Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Serie A ekibinin kafası karıştı. Hollandalı futbolcunun sakatlanması tüm planları altüst etti.
SEZON SONUNU BEKLEYECEKLER
Napoli'nin Oosterwolde'nin transferi için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi. Ayrıca tecrübeli sol bekin sakatlığının durumuna göre de Fenerbahçe'ye teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.
25-30 MİLYON SEVİYLERİNE ÇIKARSA...
İtalyanlar yaz başında Kanarya'ya 18 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istediği belirtilmişti. Eğer Napoli 25-30 milyon euro seviyelerine çıkarsa Sarı-Lacivertli yönetim teklifi değerlendirmeye alacak. İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği de gelen bilgiler arasında.
MOURINHO SICAK BAKMIYOR
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı biliniyor.
6 MİLYON EUROYA GELDİ
Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapatmıştı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı 2023 yılında Parma'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hollandalı yıldız Fenerbahçe'de başarılı performansıyla göz doldurdu.
Devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak Serie A ekibinin kafası karıştı. Hollandalı futbolcunun sakatlanması tüm planları altüst etti.
SEZON SONUNU BEKLEYECEKLER
Napoli'nin Oosterwolde'nin transferi için sezon sonunu bekleyeceği ifade edildi. Ayrıca tecrübeli sol bekin sakatlığının durumuna göre de Fenerbahçe'ye teklif yapılacağı gelen bilgiler arasında.
25-30 MİLYON SEVİYLERİNE ÇIKARSA...
İtalyanlar yaz başında Kanarya'ya 18 milyon euroluk teklif yapmıştı. Ancak Sarı-Lacivertliler'in bu rakamı az bularak teklifin güncellenmesini istediği belirtilmişti. Eğer Napoli 25-30 milyon euro seviyelerine çıkarsa Sarı-Lacivertli yönetim teklifi değerlendirmeye alacak. İtalyan ekibinin Oosterwolde'yi çok istediği ve rakamı yükselteceği de gelen bilgiler arasında.
MOURINHO SICAK BAKMIYOR
Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Hollandalı yıldızın satılmasına sıcak bakmadığı biliniyor.
6 MİLYON EUROYA GELDİ
Samsunspor maçında sakatlanan Oosterwolde sezonu kapatmıştı. Fenerbahçe, 23 yaşındaki savunmacıyı 2023 yılında Parma'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Hollandalı yıldız Fenerbahçe'de başarılı performansıyla göz doldurdu.