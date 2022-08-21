Önder Karaveli'ye fair-play ödülü

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan, bu sezon da futbol gelişim direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye maç öncesinde fair play-ödülü verildi.
Karaveli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemdeki örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran centilmence söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri'nde davranış dalında şeref diploması ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
Karaveli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemdeki örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran centilmence söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri'nde davranış dalında şeref diploması ödülüne layık görüldüğü belirtildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ