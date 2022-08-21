Önder Karaveli'ye fair-play ödülü

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan, bu sezon da futbol gelişim direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye maç öncesinde fair play-ödülü verildi.



Karaveli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemdeki örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran centilmence söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri'nde davranış dalında şeref diploması ödülüne layık görüldüğü belirtildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ