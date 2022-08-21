Önder Karaveli'ye fair-play ödülü

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun bir bölümünde teknik direktörlük görevini üstlenen Önder Karaveli, Fatih Karagümrük maçı öncesi fair-play ödülü aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Önder Karaveli'ye fair-play ödülü
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21 Ağustos 2022 22:17
Geçtiğimiz sezonun bir bölümünde siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğünü yapan, bu sezon da futbol gelişim direktörlüğü görevine getirilen Önder Karaveli'ye maç öncesinde fair play-ödülü verildi.

Karaveli'nin teknik direktörlük yaptığı dönemdeki örnek davranışları ve centilmenliği öne çıkaran centilmence söylemleri nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 2021 Fair-Play Ödülleri'nde davranış dalında şeref diploması ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

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