Ömer Üründül: 'Tadic'in yürümeye hali yok'

Sabah yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-1 yendiği maçı değerlendirdi.
İşte Üründül'ün maç hakkındaki görüşleri;
"Cengiz 3'ü çok güzel 4 golle maçın yıldızı oldu. Ama göz ardı edilmemesi gereken konu; bu büyük yeteneğin fizik kondisyonu bir devrelik.
'SZYMANSKI'DE DÜŞÜŞ VAR'
Szymanski de bir golün asistini yaptı. Bir de penaltı yaptırdı. Ama onda da fizik düşüş devam ediyor. Belli bir süre önce oynanan çok kritik Polonya- Çekya maçında takımın direkt oyuncusu olan Szymanski'nin neden 85. dakikada oyuna girdiğini düşünmekte yarar var.
'TADIC'İN YÜRÜYECEK HALİ YOK'
Bana göre en büyük sorun İsmail Kartal'ın çok inandığı Tadic... Sırp futbolcunun değil koşmak, yürüyecek hali yok. Kartal bakalım bundan sonra takımını eksik oynatmaya devam edecek mi?
İsmail, Ferdi, Crespo zaten takımın her zamanki gibi dinamik ayaklarıydı. Son söz; ülkemizin en köklü kulüplerinden İstanbulspor'un durumuna üzülmemek elde değil!"
İşte Üründül'ün maç hakkındaki görüşleri;
"Cengiz 3'ü çok güzel 4 golle maçın yıldızı oldu. Ama göz ardı edilmemesi gereken konu; bu büyük yeteneğin fizik kondisyonu bir devrelik.
'SZYMANSKI'DE DÜŞÜŞ VAR'
Szymanski de bir golün asistini yaptı. Bir de penaltı yaptırdı. Ama onda da fizik düşüş devam ediyor. Belli bir süre önce oynanan çok kritik Polonya- Çekya maçında takımın direkt oyuncusu olan Szymanski'nin neden 85. dakikada oyuna girdiğini düşünmekte yarar var.
'TADIC'İN YÜRÜYECEK HALİ YOK'
Bana göre en büyük sorun İsmail Kartal'ın çok inandığı Tadic... Sırp futbolcunun değil koşmak, yürüyecek hali yok. Kartal bakalım bundan sonra takımını eksik oynatmaya devam edecek mi?
İsmail, Ferdi, Crespo zaten takımın her zamanki gibi dinamik ayaklarıydı. Son söz; ülkemizin en köklü kulüplerinden İstanbulspor'un durumuna üzülmemek elde değil!"