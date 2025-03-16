Ömer Korkmaz: "Belki de oynayacağımız en zorlu maçtı"

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Korkmaz: 'Belki de oynayacağımız en zorlu maçtı'
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16 Mart 2025 01:28
TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin çok iyi mücadele ettiklerini ve şansında yanlarında olduğunu söyledi.

Korkmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Şehir ve camia açısından son derece önemli bir müsabakaya çıktıklarını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bizim için aslında bir maçtan fazlasıydı. Tabii 9 kişi maçı tamamlayıp kazanarak neler yaptığımızı ispatladık. Çoğu zaman şansızdık, bugün çok iyi mücadele ettik, şansta yanımızdaydı. Bu durum da galibiyeti getirdi. Tüm taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Umarım bir an önce alt sıralardan yukarıya doğru geçebiliriz. Belki de oynayacağımız en zorlu maç, Beşiktaş maçıydı. Allah şükür burayı kazasız geçtik. Şimdi milli aranın ardından da Gaziantep FK maçı var. Bu değerli bir galibiyet oldu. Gaziantep maçını kazanırsak daha da rahatlayacağız."

 
 
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