Ömer Korkmaz: 'Belki de oynayacağımız en zorlu maçtı'

TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin çok iyi mücadele ettiklerini ve şansında yanlarında olduğunu söyledi.Korkmaz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Şehir ve camia açısından son derece önemli bir müsabakaya çıktıklarını aktaran Korkmaz, şöyle konuştu: