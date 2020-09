Ömer Faruk Beyaz: 'Avrupa'ya gitmek istiyorum'

Fenerbahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, sarı-lacivertli takım içindeki rekabete hazır olduğunu ve kendisini göstermeye devam edeceğini söyledi.



Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli taraftarların büyük beklenti içinde olduğu 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



İlk kez Ümit Milli Takım aday kadrosuna çağrılan ve ay-yıldızlı ekiple İstanbul'da kampta bulunan Ömer Faruk, kariyeri, Fenerbahçe'deki geleceği, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu hakkında değerlendirmeler yaptı.



Ümit Milli Takım'daki hazırlıkların iyi gittiğini söyleyen Ömer Faruk, "Benim ilk Ümit Milli Takım kampım. Birçok oyuncuyla yeni tanıştım. Hepsi benden büyük sayılır. Kampta doğum günümü de kutladık. Her şey güzel gidiyor." diye konuştu.



Fenerbahçe taraftarına çok teşekkür eden genç futbolcu, "Taraftarlarımız çok küçük yaştan beri benim arkamda duruyor. Moral ve motivasyon anlamında çok büyük destekleri var." ifadelerini kullandı.



Ömer Faruk, yeni sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çeken sarı-lacivertli takımda işlerin yolunda olduğunu aktararak, "Fenerbahçe'de her şey iyi gidiyor. Takımımız hazırlanmaya devam ediyor. Ben milli takım kampı için erken döndüm. Milli takımdan döndükten kısa bir süre sonra da Süper Lig başlayacak. İnşallah her şey iyi geçer. İnşallah şans bulurum, hocam şans verir. Bu yıl güzel geçer. Yeni yaşımın umudu bunlar." şeklinde görüş belirtti.



"Hocamıza saygım ve sevgim sonsuz"



Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'a büyük saygısının ve sevgisinin olduğunu söyledi.



Fenerbahçe'de güzel bir ortam olduğunu dile getiren Ömer Faruk, şöyle devam etti:



"Yeni transferlerimiz ve herkes mutlu. Emre ağabey işini çok iyi yapan bir insan. Hem sahada hem de şu anda dışarıda işini çok iyi yapıyor. Hocamızla da aramız iyi. Kendisine saygım ve sevgim sonsuz. Çünkü ikili motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Kendisi uzak duran biri değil. Konuşabiliyoruz, her şeyi anlatabiliyoruz."



Orta sahaya yapılan transferlerle gireceği rekabete değinen sarı-lacivertli oyuncu, "Genç oyuncu her zaman rekabete hazır olmalı. Oynamak için savaşmak gerekiyor. Mert Hakan ve Sosa tecrübeli oyuncular ama ben kendimi göstermeye devam edeceğim." diye konuştu.



"Kiralık gitme gibi bir durumum yok"



Sarı-lacivertli futbolcu, bu sezon takımda kalacağını anlatarak, "Kiralık gitme gibi bir durumum yok. Takımda devam edeceğim. Forma şansı ne kadar bulacağıma bakacağız." ifadelerini kullandı.



"Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var"



Ömer Faruk Beyaz, kısa süre içinde Avrupa'ya transfer hedefinin olduğunu söyledi.



Gönlünden geçen lige ve takıma karar vermediğini aktaran 17 yaşındaki Ömer Faruk, "Kısa bir süre içinde Avrupa hedefim var. Bu saatten sonra vereceğim kararlar, gideceğim kulüp, oynama ihtimallerim futbol hayatım için çok önemli. Kafamda ligler var ama henüz belirlediğim bir yer yok. Çünkü erken. Gidişata göre takımı da hedefi de belirleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Emre Belözoğlu açıklaması



Geçen sezonun son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun kaptanlık pazubendini kendisine verdiği andaki duygularını dile getiren Ömer Faruk, "Öncesinde hiç bilmiyordum. Her şey o anda gerçekleşti. Emre ağabeye çok teşekkür ediyorum. Ne desem boş. Onun hakkını ödeyemem. Bana pazubendi vermesi benim için çok büyük bir andı. Fenerbahçe Kulübünde genç yaşta pazubendi takmak çok özel bir şey." diyerek sözlerini tamamladı.