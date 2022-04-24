Ömer Erdoğan'dan gelecek açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Ömer Erdoğan, "Gelecek sezon da Hatayspor'da devam edecek misiniz?" sorusuna, "Hatayspor'la gelecek sezon da sözleşmem var. Ayrılma gibi bir düşüncem yok." yanıtını verdi.



Erdoğan, "Düşük bütçeli kadrolarla iki sezondur mücadele ediyorsunuz. Bugüne kadar yaptıklarınızı başarı olarak görüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Kesinlikle başarı. Kadroyu kurarken bütçe anlamında transferlerimizin daha çok Fransa 2. ya da 3. liglerinden oldu. Çok tanınmış oyuncular değildi. Oyuncuları burada parlatıp satışından kulübe gelir elde edebilir miyiz düşüncesiyle bu transferleri yaptık. Boupendza'nın satışıyla kulübümüzü de maddi anlamda rahatlattık. Başarılı, geçen seneden sezon başı 15 oyuncu, bunun altısı ilk 11'den ayrılan oyuncu oldu. Gelen oyuncular karma oyuncular, alt liglerden de aramıza oyuncu kattık. Camiamızda taraftarlarda beklenti büyüktü, farklı şeyler konuşuldu ama ben o zamanlarda baskıyı azaltmak için hep frenlemeye çalıştım. Kadromuzda eksiklere bakınca ilk 11'den 4 oyuncu bugün yoktu. 20 kişi antrenmana çıkıyoruz, 20-21 kişilik oyuncu grubumuz var, bunlarda 5-6 azalınca telafisi zor oluyor."





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